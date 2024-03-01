Отношения важно развивать: в Гагаузии прокомментировали поездку руководства в Москву

«Нам нужно искать дипломатию, точки соприкосновения для сохранения мира. Я думаю, что в Москве руководство Гагаузии решает вопрос стратегического плана, а дальше уже будут работать над вывозом нашей продукции не только в страны ЕС, но также и в РФ. У наших сельхозпроизводителей есть проблемы с продажей своей продукции (яблок, винограда) за пределы страны. Не вывозится сейчас в РФ. Было бы хорошо, если бы этот вопрос решился положительно».