Отношения важно развивать: в Гагаузии прокомментировали поездку руководства в Москву

«Нашим производителям фруктов и винограда очень тяжело пробиться на европейский и другие рынки. Нас ждут и с удовольствием взяли бы нашу продукцию на традиционном для нас российском рынке».
«Кишинев пытается нас оставить без денег», отметил он. По словам Иванчука, такими элементами давления, как возврат НДС, власти страны пытаются «заполучить лояльность руководства автономии».
Иванчук не исключает, что в Москве может идти речь и о финансовой помощи Гагаузии, бюджет которой уже пострадал от действий депутатов от PAS.
«Мы остро нуждаемся в поддержке. Учитывая, что нет нормальных отношений с властями Молдовы не по нашей вине. Я, конечно же, поддерживаю то, что они поехали и пытаются решить как-то вопрос. Возможно, они и в Турцию поедут. Молдавские власти демонстрируют двойные стандарты и у нас не так много возможностей [для развития]. Те возможности, которые есть, мы должны использовать на все 100%. Нам нужно выживать».
Комментируя визит руководства АТО Гагаузия в Россию, вице-спикер НСГ Николай Орманжи отметил, что в автономии ждут решения вопроса поставок фруктов в Россию.
Молдова — нейтральное государство, и его представители должны «встречаться со всеми нашими партнерами и соседями для функционирования Гагаузии и сохранения мира на территории Молдовы», подчеркнул политик.
«Нам нужно искать дипломатию, точки соприкосновения для сохранения мира. Я думаю, что в Москве руководство Гагаузии решает вопрос стратегического плана, а дальше уже будут работать над вывозом нашей продукции не только в страны ЕС, но также и в РФ. У наших сельхозпроизводителей есть проблемы с продажей своей продукции (яблок, винограда) за пределы страны. Не вывозится сейчас в РФ. Было бы хорошо, если бы этот вопрос решился положительно».
В ходе визита в Москву, который башкан Гагаузии Евгения Гуцул совершила 1 марта, ее сопровождает глава Народного собрания Дмитрий Константинов. В рамках визита она встретилась с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко. В программе визита в РФ также запланировано посещение столицы Республики Татарстан.