Зеленский заявил о скором появлении в небе истребителей F-16

«Нидерланды активно помогают и с ПВО (противовоздушной обороной — прим. “Ленты.ру”), и с коалицией F-16. Кстати, в этом году новые истребители будут в нашем небе», — сказал он.
По его словам, появление истребителей на вооружении у украинской армии поможет Украине лучше справляться с российскими авиабомбами, ракетами и самолетами.
Ранее спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что летчики уже тренируются на F-16 наносить удары по наземным и воздушным целям. «Процесс обучения продолжается. Летчики отрабатывают уже тактические приемы», — заявил военный.