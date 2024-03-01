В РПЦ назвали «экспансией» решения Румынской церкви по Украине и Молдавии

«Решения, принятые Синодом Румынской православной церкви, свидетельствуют о ее намерении расширять свою экспансию на сопредельную каноническую территорию другой поместной православной Церкви в Молдове и на Украине, попытках подтолкнуть служащее там духовенство к нарушению своей священнической присяги и уходу в раскол, соблазняя его не только финансовыми посулами, но и некоей индульгенцией от положенных за подобные преступления наказаний. Все это очевидным образом нарушает священные каноны», — сказал собеседник агентства.