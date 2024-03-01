Канада расширила запрет на импорт российских алмазов

В феврале 2022 года Канада ввела санкции против российской группы алмазодобывающих компаний АЛРОСА. В январе 2024 года ограничения против АЛРОСА также ввел Евросоюз. В 12-м пакете санкций ЕС ввел запрет на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России. 8 февраля о запрете импорта алмазов из России объявили США.