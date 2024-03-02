Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Лукашенко утвердил сроки проведения фестиваля «Славянский базар в Витебске» в 2024 году и безвизовый порядок для гостей

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 марта подписал распоряжение, которым утверждены сроки проведения XXXIII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Источник: AP 2023

Основные мероприятия пройдут с 11 по 14 июля 2024 года.

С учетом сложившейся практики государственной поддержки фестиваля предусмотрены отдельные преференции для его организаторов и участников.

Установлен безвизовый порядок въезда в Беларусь для участников и гостей «Славянского базара в Витебске» из 73 государств. Пропуском для безвизового пересечения государственной границы для зарубежных граждан будет оригинальный или электронный билет на мероприятия фестиваля, проводимые в Летнем амфитеатре либо концертном зале «Витебск». При этом по одному оригинальному или электронному билету допускается однократный въезд в Беларусь одного иностранного гражданина не позднее даты проведения указанного в билете мероприятия.

Лукашенко Александр
экономика