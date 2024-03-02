Лукашенко утвердил сроки проведения фестиваля «Славянский базар в Витебске» в 2024 году и безвизовый порядок для гостей

Установлен безвизовый порядок въезда в Беларусь для участников и гостей «Славянского базара в Витебске» из 73 государств. Пропуском для безвизового пересечения государственной границы для зарубежных граждан будет оригинальный или электронный билет на мероприятия фестиваля, проводимые в Летнем амфитеатре либо концертном зале «Витебск». При этом по одному оригинальному или электронному билету допускается однократный въезд в Беларусь одного иностранного гражданина не позднее даты проведения указанного в билете мероприятия.