Объявить в розыск обсуждавших атаку на Крымский мост призвали в Госдуме РФ

В пятницу главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, «как они будут бомбить Крымский мост». По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, «походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно». Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, судя по нему, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост.