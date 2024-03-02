Объявить в розыск обсуждавших атаку на Крымский мост призвали в Госдуме РФ

«Мы видим, что в Германии продолжает жить дело Гитлера. Там по-прежнему есть люди, которые ненавидят Россию и мечтают о реванше. Все участники разговора на опубликованной аудиозаписи должны быть объявлены в международный розыск и внесены в список террористов».
Если немецкая сторона официально не пояснит позицию своих военных, должен быть поднят вопрос о разрыве дипломатических отношений с Германией, считает депутат.
«Молчание официального Берлина будет воспринято как согласие со словами и планами военных бундесвера на аудиозаписи».
В пятницу главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, «как они будут бомбить Крымский мост». По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, «походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно». Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, судя по нему, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост.
Публикация вызвала широкий резонанс. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в соцетях, что в Германии «совсем осатанели». «Я тут вчиталась! Вы только подумайте, современное немецкое руководство ссылается на опыт Третьего рейха!» — отметила она.
Сенатор Константин Косачев подчеркнул, что руководство Германии обязано дать исчерпывающий ответ — и не только нам, но и собственным гражданам — о вскрывшихся фактах и попытках втянуть страну в прямой военный конфликт с ядерной державой.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя обсуждение атаки офицерами бундесвера по России, назвал «вновь актуальным» призыв времен Великой Отечественной войны «Смерть немецко-фашистским оккупантам».