Мосты, энергетика, евроинтеграция: что обсудили на встрече в Кишиневе Гросу и Чукэ

На встрече также присутствовали вице-спикер парламента Дойна Герман и председатель парламентской группы дружбы с Румынией Вероника Рошка.
Стороны обсудили темы, связанные с повесткой реформ, межпарламентским сотрудничеством, взаимодействием в сфере энергетики и ускорением реализации инфраструктурных проектов.
«Игорь Гросу отметил, что Кишинев и Бухарест находятся в процессе продвижения в таких важных инфраструктурных областях, как энергетическое сотрудничество посредством реализации проекта, который предусматривает строительство воздушной линии электропередачи 400 кВ Сучава-Бельцы. Также планируется построить еще четыре автомобильных моста через Прут».
Обсуждались также возможности расширения сотрудничества в экономической и инвестиционной областях. Гросу отметил недавнее проведение второго Экономического форума под эгидой Королевского дома Румынии. «Благодаря таким совместным мероприятиям мы сможем привлечь как можно больше иностранных инвесторов в Республику Молдова», — сказал спикер.
В ходе встречи собеседники также говорили о европейском курсе Республики Молдова и заимствовании в этой связи опыта Румынии.
Председатель сената Румынии Николае-Ионел Чукэ находится