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Мосты, энергетика, евроинтеграция: что обсудили на встрече в Кишиневе Гросу и Чукэ

КИШИНЕВ, 1 мар — Sputnik. Председатель парламента Республики Молдова Игорь Гросу встретился в Кишиневе с главой сената Румынии Николае Чукэ, который находится с официальным визитом в Молдове.
Источник: Parlamentul Republicii Moldova

На встрече также присутствовали вице-спикер парламента Дойна Герман и председатель парламентской группы дружбы с Румынией Вероника Рошка.

Стороны обсудили темы, связанные с повесткой реформ, межпарламентским сотрудничеством, взаимодействием в сфере энергетики и ускорением реализации инфраструктурных проектов.

«Игорь Гросу отметил, что Кишинев и Бухарест находятся в процессе продвижения в таких важных инфраструктурных областях, как энергетическое сотрудничество посредством реализации проекта, который предусматривает строительство воздушной линии электропередачи 400 кВ Сучава-Бельцы. Также планируется построить еще четыре автомобильных моста через Прут».

отмечается в релизе пресс-службы парламента.

Обсуждались также возможности расширения сотрудничества в экономической и инвестиционной областях. Гросу отметил недавнее проведение второго Экономического форума под эгидой Королевского дома Румынии. «Благодаря таким совместным мероприятиям мы сможем привлечь как можно больше иностранных инвесторов в Республику Молдова», — сказал спикер.

В ходе встречи собеседники также говорили о европейском курсе Республики Молдова и заимствовании в этой связи опыта Румынии.

Председатель сената Румынии Николае-Ионел Чукэ находится 1—2 марта с визитом в Республике Молдова. Его сопровождают депутаты Европарламента Зигфрид Мурешан и Рареш Богдан, а также государственный секретарь Департамента по связям с Республикой Молдова Адриан Дупу.