Мосты, энергетика, евроинтеграция: что обсудили на встрече в Кишиневе Гросу и Чукэ

«Игорь Гросу отметил, что Кишинев и Бухарест находятся в процессе продвижения в таких важных инфраструктурных областях, как энергетическое сотрудничество посредством реализации проекта, который предусматривает строительство воздушной линии электропередачи 400 кВ Сучава-Бельцы. Также планируется построить еще четыре автомобильных моста через Прут».