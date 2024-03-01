Байден подписал краткосрочный бюджет для предотвращения шатдауна

29 февраля Конгресс США достиг соглашения о краткосрочном бюджете. Шатдаун Пентагона и министерств внутренней безопасности, труда, здравоохранения, образования и еще трех ведомств конгрессмены договорились отложить до 22 марта. Для остальных ведомств деньги выделены до 8 марта.
Конгресс США не может прийти к согласию по проекту бюджета на 2024 финансовый год с конца сентября 2023-го. Это четвертый краткосрочный бюджет правительства, принятый с начала финансового года в США — с 1 октября 2023 года.
Александра Горошилова