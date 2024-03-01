Bloomberg: Макрон считает Шольца немужественным и неамбициозным

Издание Politico писало, что французский президент и немецкий канцлер сильно расходятся во мнениях в вопросе военной помощи Украине. На саммите в Париже президент Франции заявил о готовности «сделать все, чтобы Россия проиграла», и не исключил отправку на Украину наземных войск. Канцлер Германии позже сказал журналистам о своем удивлении, что некоторые «не задумываются о том, могут ли наши действия привести к эскалации конфликта».