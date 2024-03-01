Bloomberg: Макрон считает Шольца немужественным и неамбициозным

Близкие помощники Олафа Шольца, как передает агентство, также говорят, что политики не ладят друг с другом. Как отмечает собеседник агентства, упрек президента Франции в адрес немецкого канцлера о том, что перед началом конфликта на Украине некоторые страны предлагали только «шлемы и спальные мешки», в Берлине восприняли негативно.
Представитель правительства Германии Штеффен Хебестрайт сказал Bloomberg, что разногласия возникли между Эмманюэлем Макроном и «более широкой группой» политиков Германии. Из-за этого, как пишет агентство, может ухудшиться положение Украины в конфликте с Россией, так как Евросоюз не успевает выполнить обязательства по поставке артиллерии, а США не могут согласовать выделение финансовой помощи.
Bloomberg пишет, что Макрон и Шольц ранее занимали посты министров экономики и финансов в своих странах. Поворотным моментом в их взаимоотношениях стал 2018 год, когда Олаф Шольц предложил Франции отказаться от своего постоянного места в Совбезе ООН.
Издание Politico писало, что французский президент и немецкий канцлер сильно расходятся во мнениях в вопросе военной помощи Украине. На саммите в Париже президент Франции заявил о готовности «сделать все, чтобы Россия проиграла», и не исключил отправку на Украину наземных войск. Канцлер Германии позже сказал журналистам о своем удивлении, что некоторые «не задумываются о том, могут ли наши действия привести к эскалации конфликта».