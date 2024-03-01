Зеленский: ВСУ не смогут защитить Харьков, если не оттеснят Россию

«Самое главное — не только усиливать ПВО Харькова и в целом региона, но и вытеснять российскую армию на большее расстояние. По-другому защитить Харьков будет очень сложно», — сказал Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте (цитата по «Украинской правде»).