СМИ: Минобороны ФРГ инициировало проверку возможного перехвата сообщений ВВС

Ранее сегодня, 1 марта, главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что ей передали 40-минутную запись разговора, который состоялся между высокопоставленными офицерами бундесвера 19 февраля. Изначально была опубликована расшифровка разговора, а затем и аудиозапись.