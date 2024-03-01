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СМИ: Минобороны ФРГ инициировало проверку возможного перехвата сообщений ВВС

Министерство обороны Германии инициировало проверку факта возможного перехвата сообщений военно-воздушных сил ФРГ, сообщило немецкое агентство DPA со ссылкой на представителя Минобороны ФРГ. Ранее сегодня российские СМИ опубликовали расшифровку предполагаемого разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus.
Источник: AP 2023

«Федеральное ведомство военной контрразведки (MAD) приняло все необходимые меры», — сообщил представитель минобороны ФРГ (цитата по ТАСС).

Ранее сегодня, 1 марта, главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что ей передали 40-минутную запись разговора, который состоялся между высокопоставленными офицерами бундесвера 19 февраля. Изначально была опубликована расшифровка разговора, а затем и аудиозапись.

В тексте расшифровке указано, что собеседники обсуждали «уничтожение моста» с помощью крылатых ракет Taurus. Министерство обороны Германии отказалось комментировать запись. Представитель МИД России Мария Захарова потребовала от властей Германии объяснений.

Александра Горошилова