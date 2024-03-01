СМИ: Минобороны ФРГ инициировало проверку возможного перехвата сообщений ВВС

«Федеральное ведомство военной контрразведки (MAD) приняло все необходимые меры», — сообщил представитель минобороны ФРГ (цитата по ТАСС).
Ранее сегодня, 1 марта, главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что ей передали 40-минутную запись разговора, который состоялся между высокопоставленными офицерами бундесвера 19 февраля. Изначально была опубликована расшифровка разговора, а затем и аудиозапись.
В тексте расшифровке указано, что собеседники обсуждали «уничтожение моста» с помощью крылатых ракет Taurus. Министерство обороны Германии отказалось комментировать запись. Представитель МИД России Мария Захарова потребовала от властей Германии объяснений.
Александра Горошилова