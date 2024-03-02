Президент Болгарии назвал дипломатию единственным путем для мира в Европе

«Независимо от того, насколько глубоки противоречия, и обостряются конфликты в нашем регионе, достижение их устойчивого разрешения и мира возможно только средствами дипломатии и восстановления диалога», — приводятся слова президента на сайте правительства Болгарии.
По его словам, ни при каких обстоятельствах не должны приниматься решения, которые привели бы к эскалации конфликта на Украине как территориально, так и с точки зрения применения новых вооружений.
Ранее Радев заявил, что с тревогой следил за саммитом в Париже, на которой были высказаны идеи о военной эскалации конфликта на Украине.