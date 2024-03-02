Bild: многое говорит о том, что запись разговора офицеров ФРГ подлинна

Газета отметила, что пока неизвестно, как и кому — российским спецслужбам или их партнеру — удалось перехватить разговор немецких военных. Bild обратила внимание, что один из участников находился в отеле в Сингапуре, так что, возможно, в его комнате были установлены прослушивающие устройства или он говорил по незащищенной связи.