Bild: многое говорит о том, что запись разговора офицеров ФРГ подлинна

Как отмечает издание, «многое говорит о том, что запись является подлинной, даже если Бундесвер пока официально и не подтвердил подлинность».
Bild указала, что Бундесвер «попытался ограничить ущерб» — аккаунты в X (ранее Twitter), которые распространяли запись, были заблокированы в Германии.
Газета отметила, что пока неизвестно, как и кому — российским спецслужбам или их партнеру — удалось перехватить разговор немецких военных. Bild обратила внимание, что один из участников находился в отеле в Сингапуре, так что, возможно, в его комнате были установлены прослушивающие устройства или он говорил по незащищенной связи.