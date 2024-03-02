Эксперт заявил, что прорыв фронта Россией приведет к катастрофе для ВСУ

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Киев обеспокоен тем, что к лету оборона Вооруженных сил Украины может быть прорвана ВС РФ, если западные страны не увеличат поставки боеприпасов. По их данным, украинские оценки ситуации на поле боя становятся «все более мрачными», поскольку ВСУ изо всех сил пытаются сдержать наступление России в зоне СВО, одновременно будучи вынужденными ограничивать расход боеприпасов. При этом в Киеве озабочены тем, что продвижение ВС РФ может получить значительный импульс к лету на фоне снарядного голода у ВСУ.