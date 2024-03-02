Симоньян прокомментировала проверку в Германии утечки беседы офицеров

«Тем временем, в Германии военная контрразведка начала проверку по поводу моего поста. Жалко, я не ем попкорн», — написала она.
Симоньян также прокомментировала публикации в немецких СМИ о подлинности перехваченного разговора. «Спустя 15+ часов молчания немцы официально подтверждают: запись не фейк», — отметила медиаменеджер.
Ранее в министерстве обороны Германии отказались комментировать РИА Новости предполагаемую запись разговора немецких военных об ударе ракетами Taurus по Крымскому мосту. В то же время в ответ на запрос новостного портала T-Online в ведомстве заявили, что контрразведка Германии проверяет информацию о возможном перехвате беседы. Таблоид Bild сообщил, что в немецком сегменте соцсети X по настоянию бундесвера заблокирован ряд аккаунтов, распространявших запись беседы.
Ранее в пятницу Симоньян выложила в соцсети «ВКонтакте» полный текст разговора немецких офицеров, которые обсуждают, «как они будут бомбить Крымский мост». В беседе, состоявшейся 19 февраля, приняли участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.
В числе прочего собеседники предложили разделить всю операцию на этапы и обратиться к Великобритании за помощью в планировании. Один из офицеров также заявил, что для нападения можно использовать ракеты Taurus, если применить французский истребитель Rafale. Помимо этого, немецкие военные во время беседы попытались найти способ атаковать мост, но не сделать при этом Германию стороной конфликта. В качестве одного из вариантов предлагается обучить украинцев.