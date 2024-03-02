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Захарова: Бундесвер «заметает следы», блокируя аккаунты, опубликовавшие разговор о Taurus

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Решение Бундесвера заблокировать в Х (ранее Twitter) аккаунты, распространившие разговор офицеров ФРГ о ракетах Taurus, является «заметанием следов». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Источник: РИА "Новости"

«Это называется “заметать следы”. Все пойдет по тому же сценарию, как и немецкое “расследование” терактов на “Северных потоках”?» — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Захарова иронично отметила, что канцлер ФРГ Олаф Шольц информирует своих граждан только о правах заграничного человека в России, Белоруссии и Китае, но только не об их собственных правах в Германии.

Ранее издание Bild обратило внимание, что Бундесвер «попытался ограничить ущерб» от опубликованных свидетельств разговора офицеров ФРГ о возможном применении ракет Taurus украинцами — аккаунты в X, которые распространяли запись, были заблокированы в Германии.

Захарова Мария