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Основатель Blackwater заявил, что сторонники Украины не найдут ее на карте

НЬЮ-ЙОРК, 2 мар — РИА Новости. Девяносто девять процентов тех, кто заявляет, что «поддерживает Украину» в США, не смогут найти эту страну на карте — они сильно подвержены пропаганде, заявил в ходе интервью программе PBD Podcast основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс.
Источник: © РИА Новости

«Самое отвратительное, что все эти люди, которые говорят “я поддерживаю Украину” — крутаните глобус перед ними, и 99% из них даже не смогут найти Украину на карте. Так что не говорите мне, какое у них мнение. Их мнение не имеет значения, потому что они идиоты», — сказал Принс.

По его словам, шокирующее число людей, у которых «мощная позиция по Украине» в соцсетях, понятия не имеют, где находится Украина или каковы реалии. «Так что, я думаю, соцсети не оказывают хорошего влияния на нашу политику или на наше общество», — указал он.

По мнению основателя ЧВК, люди, которые призывают финансировать военную помощь США Украине, «сильно подвержены пропаганде».