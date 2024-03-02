Основатель Blackwater заявил, что сторонники Украины не найдут ее на карте

«Самое отвратительное, что все эти люди, которые говорят “я поддерживаю Украину” — крутаните глобус перед ними, и 99% из них даже не смогут найти Украину на карте. Так что не говорите мне, какое у них мнение. Их мнение не имеет значения, потому что они идиоты», — сказал Принс.
По его словам, шокирующее число людей, у которых «мощная позиция по Украине» в соцсетях, понятия не имеют, где находится Украина или каковы реалии. «Так что, я думаю, соцсети не оказывают хорошего влияния на нашу политику или на наше общество», — указал он.
По мнению основателя ЧВК, люди, которые призывают финансировать военную помощь США Украине, «сильно подвержены пропаганде».