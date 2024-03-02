Основатель Blackwater заявил, что сторонники Украины не найдут ее на карте

«Самое отвратительное, что все эти люди, которые говорят “я поддерживаю Украину” — крутаните глобус перед ними, и 99% из них даже не смогут найти Украину на карте. Так что не говорите мне, какое у них мнение. Их мнение не имеет значения, потому что они идиоты», — сказал Принс.