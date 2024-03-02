Ереван заявил о снижении доли РФ в военно-техническом сотрудничестве с 96 до 10%

«По всем направлениям — политическому, экономическому, военно-политическому, научному — Армения была в большой зависимости от России, и эта было частью нашей общей безопасности. Когда с 2020 года мы увидели, что эта система не работает, мы начали предпринимать шаги, чтобы найти альтернативы для обеспечения безопасности Армении», — сказал глава Совбеза (цитата по «РИА Новости»).
Григорян считает, что система безопасности не работала ни в двустороннем формате, ни в многостороннем в рамках ОДКБ. Он назвал «большой стратегической ошибкой», что Армения с 1991 года «по всем направлениям зависела от России». «И когда Россия приняла решение не помогать Армении и наша система безопасности полностью рухнула, Армения начала искать для себя альтернативы», — добавил глава Совбеза.
Армен Григорян заявил, что со стороны России «прозвучала мысль, что если будут поставлять Армении оружие, то позиции Армении будут ужесточены». По его словам, снижение военно-технического сотрудничества — это «выбор России» и Еревану пришлось «диверсифицировать эту сферу».
Доля в военно-техническом сотрудничестве с РФ была зафиксирована на уровне 96% в 2020 году. С января 2021 года, как утверждается, Армения заключила контракты на несколько миллиардов долларов с разными странами. «В этих контрактах объемы России составляют менее 10%», — сказал господин Григорян.
На прошлой неделе Пашинян в интервью французскому телеканалу France 24 подверг критике позицию российских властей и заявил о «заморозке» участия Армении в ОДКБ. По его словам, несколько месяцев назад Россия «открыто призвала армянское население свергнуть власть». Секретариат ОДКБ сообщил, что не получал от Армении соответствующих заявлений. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что у Владимира Путина не было контактов с армянским премьером после его заявлений. МИД РФ говорил, что ждет от Армении разъяснений заявления о «заморозке участия» в ОДКБ.
Леонид Уварчев