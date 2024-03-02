Ереван заявил о снижении доли РФ в военно-техническом сотрудничестве с 96 до 10%

На прошлой неделе Пашинян в интервью французскому телеканалу France 24 подверг критике позицию российских властей и заявил о «заморозке» участия Армении в ОДКБ. По его словам, несколько месяцев назад Россия «открыто призвала армянское население свергнуть власть». Секретариат ОДКБ сообщил, что не получал от Армении соответствующих заявлений. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что у Владимира Путина не было контактов с армянским премьером после его заявлений. МИД РФ говорил, что ждет от Армении разъяснений заявления о «заморозке участия» в ОДКБ.