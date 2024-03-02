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РФ уведомляла США об учебно-боевом пуске межконтинентальной ракеты «Ярс»

Пентагон сообщил, что российские власти уведомили США об учебно-боевом пуске межконтинентальной ракеты «Ярс».
Источник: РИА "Новости"

«Да, Россия уведомила США через Центр по уменьшению ядерной опасности. Мы будем продолжать следить за ситуацией», — сказал представитель Минобороны США ТАСС.

Минобороны РФ накануне, 1 марта, сообщило об успешном учебном запуске твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» мобильного базирования. Ракета была запущена с космодрома Плесецк.

Комплексы «Ярс» (РС-24) способны поражать цели на расстоянии до 11 тыс. км. Баллистическая ракета комплекса оснащена разделяющейся головной частью с маневрирующими боевыми блоками. РС-24 является модификацией ракетного комплекса «Тополь-М».

Леонид Уварчев