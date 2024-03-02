РФ уведомляла США об учебно-боевом пуске межконтинентальной ракеты «Ярс»

«Да, Россия уведомила США через Центр по уменьшению ядерной опасности. Мы будем продолжать следить за ситуацией», — сказал представитель Минобороны США ТАСС.
Минобороны РФ накануне, 1 марта, сообщило об успешном учебном запуске твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» мобильного базирования. Ракета была запущена с космодрома Плесецк.
Комплексы «Ярс» (РС-24) способны поражать цели на расстоянии до 11 тыс. км. Баллистическая ракета комплекса оснащена разделяющейся головной частью с маневрирующими боевыми блоками. РС-24 является модификацией ракетного комплекса «Тополь-М».
Леонид Уварчев