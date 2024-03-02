Ирак заявил о готовности к посредничеству между РФ и Украиной

«Если обе стороны обратятся к нам с просьбой о посредничестве, мы предпримем шаги в этом направлении», — сказал Хусейн «РИА Новости».
Глава МИДа напомнил о работе контрактной группы стран Лиги арабских государств. В нее входили министры Египта, Алжира, Ирака, Иордании, ОАЭ, Саудовской Аравии, Судана, а также генсек организации. Целью группы было посредничество между Россией и Украиной. Министры встречались с представителями Москвы и Киева. «Однако условия были крайне сложными», — добавил Хусейн.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее на этой неделе также предложил посредничество между РФ и Украиной. Он призвал к началу «совместной работы по определению общих параметров мира». По его мнению, Турция вновь могла бы стать площадкой для переговоров. Эрдоган при этом высказался в поддержку мирного плана Владимира Зеленского, который Россия категорически отвергает.
Леонид Уварчев