Ирак заявил о готовности к посредничеству между РФ и Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее на этой неделе также предложил посредничество между РФ и Украиной. Он призвал к началу «совместной работы по определению общих параметров мира». По его мнению, Турция вновь могла бы стать площадкой для переговоров. Эрдоган при этом высказался в поддержку мирного плана Владимира Зеленского, который Россия категорически отвергает.