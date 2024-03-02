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«Консервная банка»: советник Пушилина оценил подбитый у Авдеевки Abrams

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Уничтоженный в районе Авдеевки американский Abrams еще до его передачи Украине был лишен всех передовых технологий, чтобы ими не завладел Киев, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

Во вторник в Минобороны РФ сообщили об уничтожении танка Abrams на авдеевском направлении в ДНР.

«Abrams, который мы недавно сожгли, этот танк представлял из себя пустую консервную банку с пушкой — с него перед передачей Украине были сняты все новшества, секретные технологии, чтобы Киев не завладел ими», — рассказал Гагин.

Как объяснил советник Пушилина, любая западная техника, попадающая на территорию Украины, приходит либо в таком виде, либо сопровождается обслуживающими ее западными специалистами. По его словам, речь в том числе идет и о высокоточных ракетах. Также будет и в случае возможных поставок Taurus, считает Гагин.

«Нужно понимать, что противник будет в любом случае привлекать расчеты инженерных специалистов и разведчиков стран-поставщиков. При передаче таких ракет поставщики ни в коем случае не хотят столкнуться с тем, чтобы Киев завладел технологиями, поэтому это высокоточное оружие наводят, обслуживают и программируют исключительно расчеты и специалисты стран-поставщиков — это Германия, Франция, Великобритания. Это гарантия того, что Украина не украдет эти технологии», — заявил собеседник агентства.