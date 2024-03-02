«Консервная банка»: советник Пушилина оценил подбитый у Авдеевки Abrams

«Нужно понимать, что противник будет в любом случае привлекать расчеты инженерных специалистов и разведчиков стран-поставщиков. При передаче таких ракет поставщики ни в коем случае не хотят столкнуться с тем, чтобы Киев завладел технологиями, поэтому это высокоточное оружие наводят, обслуживают и программируют исключительно расчеты и специалисты стран-поставщиков — это Германия, Франция, Великобритания. Это гарантия того, что Украина не украдет эти технологии», — заявил собеседник агентства.