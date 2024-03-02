«Консервная банка»: советник Пушилина оценил подбитый у Авдеевки Abrams

Во вторник в Минобороны РФ сообщили об уничтожении танка Abrams на авдеевском направлении в ДНР.
«Abrams, который мы недавно сожгли, этот танк представлял из себя пустую консервную банку с пушкой — с него перед передачей Украине были сняты все новшества, секретные технологии, чтобы Киев не завладел ими», — рассказал Гагин.
Как объяснил советник Пушилина, любая западная техника, попадающая на территорию Украины, приходит либо в таком виде, либо сопровождается обслуживающими ее западными специалистами. По его словам, речь в том числе идет и о высокоточных ракетах. Также будет и в случае возможных поставок Taurus, считает Гагин.
«Нужно понимать, что противник будет в любом случае привлекать расчеты инженерных специалистов и разведчиков стран-поставщиков. При передаче таких ракет поставщики ни в коем случае не хотят столкнуться с тем, чтобы Киев завладел технологиями, поэтому это высокоточное оружие наводят, обслуживают и программируют исключительно расчеты и специалисты стран-поставщиков — это Германия, Франция, Великобритания. Это гарантия того, что Украина не украдет эти технологии», — заявил собеседник агентства.