Байден: США будут с воздуха сбрасывать гумпомощь сектору Газа

Байден во время речи несколько раз оговорился и назвал сектор Газа Украиной. «Нужно сделать больше, и США будут делать больше. В предстоящие дни мы вместе с нашими друзьями в Иордании и другими будем обеспечивать сбросы с воздуха дополнительных объемов продовольствия и припасов на Украину и постараемся открыть другие пути на Украину, включая возможность морского коридора для доставки больших объемов гуманитарной помощи», — сказал Байден на встрече с премьером Италии Джорджей Мелони. В расшифровке к его речи на сайте Белого дома указано, что президент имел в виду сектор Газа, а не Украину.
Байден считает, что объемы помощи палестинцам «даже близко недостаточны». По его мнению, нужны «сотни грузовиков».
Заявление президента США прозвучало после стрельбы при раздаче гуманитарной помощи в секторе Газа. Инцидент произошел в конце февраля. Изначально израильские военные утверждали, что начали стрелять по палестинцам, «представлявшим угрозу». По их версии, местные жители пытались разграбить гумпомощь. Позднее израильская армия отвергала, что стреляла по пришедшим за гумпомощью. По данным палестинского Минздрава, в результате давки и стрельбы около грузовиков с гуманитарной помощью погибли 112 человек, пострадало более 700 человек. В числе жертв есть дети.
Леонид Уварчев