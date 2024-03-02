Байден: США будут с воздуха сбрасывать гумпомощь сектору Газа

Байден во время речи несколько раз оговорился и назвал сектор Газа Украиной. «Нужно сделать больше, и США будут делать больше. В предстоящие дни мы вместе с нашими друзьями в Иордании и другими будем обеспечивать сбросы с воздуха дополнительных объемов продовольствия и припасов на Украину и постараемся открыть другие пути на Украину, включая возможность морского коридора для доставки больших объемов гуманитарной помощи», — сказал Байден на встрече с премьером Италии Джорджей Мелони. В расшифровке к его речи на сайте Белого дома указано, что президент имел в виду сектор Газа, а не Украину.