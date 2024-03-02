Не обращал внимание на боль: боец из Иркутска рассказал, как он, несмотря на ранение, спас 25 человек в зоне СВО

— Думал только о том, чтобы ребята скорее добрались до своих позиций, а на боль старался не обращать внимания, — рассказывает корреспонденту КП-Иркутск 26-летний военнослужащий Николай Карпенко. 20 мая 2023 года он может считать своим вторым днем рождения. Тогда его штурмовой взвод из 28 человек попал под обстрел в зоне СВО. Но именно благодаря сибиряку 25 бойцов остались живы.
— Я был в звании сержанта, сейчас я лейтенант, — рассказывает Николай. — Мы штурмовали село на Харьковском направлении. В процессе штурма по нашему взводу прилетела управляемая противотанковая ракета. Тогда появились первые потери, раненые и контуженные. Но мы продолжили штурм. Раненых начали эвакуировать. Уже на подходе к окопам над нами появился вражеский квадрокоптер. Сбить его не получилось. Противник узнал наше местоположение и начал обстреливать из танков и минометов.
Буквально в метре от Николая разорвался снаряд. А дальше сержант почувствовал резкую боль в правом плече. Тогда он понял, что тяжело ранен.
— Я прикрыл собой старшего стрелка. Мы лежали рядом, я навалился на его сторону и принял удар на себя. Стрелок доложил по рации о моем ранении. Рядом был медик. Мне оказали первую помощь. Командир взвода приказал отступать. Но кто-то же должен прикрыть ребят! Я решил, что это буду я. Держался под обстрелом час, забрасывая вражеские окопы гранатами. Позиции противника находились где-то в 25−30 метрах, — говорит Николай.
Пробежал два километра без остановки
Николай остался один. Понял, что нужно не дожидаться эвакуации, а самостоятельно попытаться добраться до своих. Без бронежилета, без каски и автомата сибиряк стал открытой мишенью. Враги возможности не упустили, открыли огонь по нему. Не попали!
— До наших позиций было два километра. Все это время я бежал без остановки. Сообщил по рации, что возвращаюсь, попросил встретить. Когда оставалось метров сто, увидел товарищей, вышедших на встречу. От большой кровопотери я потерял сознание, пока ждал эвакуацию. Очнулся уже в госпитале в Москве.
Раненую руку буквально собрали по частям. Фото: Личный архив героя публикации В госпитале он проходил лечение с конца мая по конец августа. Фото: Личный архив героя публикации.
В госпитале он проходил лечение с конца мая по конец августа. В сентябре, уже в звании лейтенанта, мужчина вернулся в Иркутск. Раненую руку буквально собрали по частям. Вместо кости у сибиряка там теперь титановая пластина, нервы пересадили с ноги. При этом, когда полностью восстановится, намерен вернуться в зону СВО.
— Это мой долг, — уверен лейтенант. — Там сейчас все мои друзья. Служба — моя профессия.
Николай — профессиональный военнослужащий. Он отправился в зону спецоперации в марте 2022 года — в составе штурмового взвода. До этого служил по контракту в арктической пехоте северного флота. А теперь служит в Иркутском военкомате.
Николай Карпенко не только военный, но и спортсмен. Он пять лет занимался армейским рукопашным боем. Выполнил и несколько раз подтвердил норматив кандидата мастера спорта. А также является чемпионом 80 бригады северного флота, чемпионом корпуса и призером северного флота в весовой категории до 85 килограммов. Боец считает, что благодаря хорошей физической форме он и смог с таким серьезным ранением пробежать два километра.
— Если бы не был спортсменом, вряд ли смог преодолеть такую дистанцию.
Не первый случай везения
Кстати, это не первый случай везения, который произошел с Николаем. Тогда из засады чудом выбрались 20 человек, целыми и невредимыми.
— Мы двигались на штурм села, а в соседней лесопосадке сидели снайпер с пулеметчиком. Всем взводом попали в засаду. Они открыли огонь, навели артиллерию, но мы вернулись без ранений. Повезло, но дело не только в этом. Быстро сориентировались и навели артиллерию в ответ на врага. Помогла подготовка бойцов, грамотная работа командиров взвода и отделений.
У Николая множество наград за спортивные достижения. А медаль «За Отвагу» — первая в жизни награда как военного. Ее вручили как раз за те бои, в которых отличился боец.
Из близких у сибиряка отец, Андрей Карпенко. Он работает на хлебозаводе механиком. Сыном мужчина очень гордится. Но о том героическом поступке они обычно не разговаривают.
— Я считаю, что для него, как и для любого родителя самое главное, что я вернулся домой живым!