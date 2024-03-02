Не обращал внимание на боль: боец из Иркутска рассказал, как он, несмотря на ранение, спас 25 человек в зоне СВО

— Я прикрыл собой старшего стрелка. Мы лежали рядом, я навалился на его сторону и принял удар на себя. Стрелок доложил по рации о моем ранении. Рядом был медик. Мне оказали первую помощь. Командир взвода приказал отступать. Но кто-то же должен прикрыть ребят! Я решил, что это буду я. Держался под обстрелом час, забрасывая вражеские окопы гранатами. Позиции противника находились где-то в 25−30 метрах, — говорит Николай.