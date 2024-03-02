В Аргентине закроют единственное новостное агентство страны

По мнению Милея, агентство занималось «пропагандой идей» его политических оппонентов.
«Мы закроем агентство Telam, которое в последние десятилетия использовалось как агентство пропаганды киршнеризма (политическое движение, относится к левым идеологиям. — Ред.)», — сказал он.
В своей речи Милей также упомянул представителей оппозиции и заявил, что «если они ищут конфликта, у них будет конфликт».
Ранее, 10 февраля, сообщалось, что Милей отправил в отставку двух чиновников. Предполагается, что причиной стали их политические разногласия. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
10 декабря Милей официально вступил в должность президента после церемонии инаугурации. Он принес присягу в здании конгресса в Буэнос-Айресе, после чего покидающий свой пост президент Альберто Фернандес передал Милею президентскую ленту и жезл.
В список его предвыборных обещаний, помимо закрытия Центробанка страны, входили долларизация экономики, приватизация государственных компаний, а также отказ от участия в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Впоследствии новый президент Аргентины начал постепенно отказываться от части своих идей.