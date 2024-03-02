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В миссии РФ при ООН назвали запись разговора немецких военных позором для ФРГ

Запись разговора высокопоставленных немецких офицеров о потенциальном использовании ракет Taurus стала позором для Германии, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его мнению, это уже не та страна, с которой Россия подписывала дружеские договоры с 1990-е и 2000-е годы и «аналогия с 1930-ми годами неизбежна».
Источник: AP 2023

«Это полный позор и потеря лица для Германии, показывающей свои новые цвета: лживая, подлая, агрессивная, реваншистская и русофобская», — написал Полянский в соцсети X.

Накануне, 1 марта, главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора, как утверждалось, между высокопоставленными офицерами Бундесвера, которая состоялась 19 февраля. Они обсуждали потенциальное использование дальнобойных ракет Taurus Украиной, в том числе для атак по Крымскому мосту. Минобороны Германии сообщало, что проверяет информацию. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что перехваченный разговор немецких военных, обсуждавших план взрыва на Крымском мосту, с одной стороны, поразителен, а с другой — не вызывает удивления. Как сообщила немецкая пресса, в Германии, предварительно, считают запись подлинной.

Леонид Уварчев

ООН