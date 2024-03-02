В миссии РФ при ООН назвали запись разговора немецких военных позором для ФРГ

Накануне, 1 марта, главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора, как утверждалось, между высокопоставленными офицерами Бундесвера, которая состоялась 19 февраля. Они обсуждали потенциальное использование дальнобойных ракет Taurus Украиной, в том числе для атак по Крымскому мосту. Минобороны Германии сообщало, что проверяет информацию. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что перехваченный разговор немецких военных, обсуждавших план взрыва на Крымском мосту, с одной стороны, поразителен, а с другой — не вызывает удивления. Как сообщила немецкая пресса, в Германии, предварительно, считают запись подлинной.