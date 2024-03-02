СМИ: Лавров рассмеялся после вопроса о заявлениях Макрона по Украине

На видеоролике, записанном после дипломатического форума в Анталье, видно, как большая группа журналистов окружила главу МИД России в стремлении задать вопросы. Один из корреспондентов спросила, что думает Лавров о словах президента Франции.
«Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассмеялся, когда его спросили о предложении президента Франции Эммануэля Макрона отправить войска НАТО в Украину», — пишет TRT.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать «девятую коалицию для глубоких ударов» — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия «не выиграла эту войну». По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.
Вскоре после высказываний Макрона ряд лидеров стран НАТО и Евросоюза заявили, что не имеют планов отправлять своих военных на Украину. Такое же заявление сделал и госдеп США со ссылкой на президента Джо Байдена. При этом официальный представитель госдепа Мэттью Миллер подчеркнул, что каждая страна сама решит, отправлять ли военных на Украину, а шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что поражение Украины в нынешнем конфликте грозит военным столкновением НАТО и России.
Макрон, подвергшийся резкой критике за заявления о возможности отправки солдат на Украину, заявил позднее, что все его слова о конфликте на Украине были тщательно обдуманы.