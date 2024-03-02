СМИ: Лавров рассмеялся после вопроса о заявлениях Макрона по Украине

Вскоре после высказываний Макрона ряд лидеров стран НАТО и Евросоюза заявили, что не имеют планов отправлять своих военных на Украину. Такое же заявление сделал и госдеп США со ссылкой на президента Джо Байдена. При этом официальный представитель госдепа Мэттью Миллер подчеркнул, что каждая страна сама решит, отправлять ли военных на Украину, а шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что поражение Украины в нынешнем конфликте грозит военным столкновением НАТО и России.