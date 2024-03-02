Полиция Аргентины применила слезоточивый газ для разгона протестующих

Господин Милей вступил в должность 10 декабря 2023 года. Под его руководством был внедрен новый регламент по борьбе с перекрытием улиц протестующими: полиции разрешили задействовать спецсредства и применять силу для обеспечения свободного дорожного движения. Новый президент так внес пакет реформ, предполагающий в том числе отмену обязательных праймериз, приватизацию госкомпаний и повышение экспортных пошлин. Несмотря на массовые протесты общества, парламент Аргентины в феврале поддержал эти реформы.