В Центризбиркоме подсчитали, сколько в Молдове избирателей

В разницу входят лица, имеющие гражданство Республики Молдова, но не имеющие прописки или места жительства, в том числе уполномоченные эмигрировавшие за границу (292 228 человек) и граждане с избирательным правом, зарегистрированные в населенных пунктах Левобережья Днестра, временно находящиеся вне суверенного контроля конституционных властей Республики Молдова (268 028 человек).