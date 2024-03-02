В Центризбиркоме подсчитали, сколько в Молдове избирателей

КИШИНЕВ, 2 мар — Sputnik.Число избирателей в Молдове, включенных в Государственный реестр, на 1 марта 2024 года составляет 3 297 104 человека, сообщили в Центральной избирательной комиссии.
Из этого числа избирателей к административно-территориальным единицам II уровня отнесены 2 736 848 граждан, имеющих право голоса.
В частности, в Муниципии Кишинев это 641 680 человек, в Бельцах — 97 694, в АТО Гагаузия — 128 356.
В разницу входят лица, имеющие гражданство Республики Молдова, но не имеющие прописки или места жительства, в том числе уполномоченные эмигрировавшие за границу (292 228 человек) и граждане с избирательным правом, зарегистрированные в населенных пунктах Левобережья Днестра, временно находящиеся вне суверенного контроля конституционных властей Республики Молдова (268 028 человек).