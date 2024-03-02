Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Маск сделал неожиданное заявление о судьбе Крыма и Донбасса

МОСКВА, 2 марта — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск согласился с опубликованным в соцсети Х мнением основателя частной военной компании Blackwater Эрика Принса о том, что конфликт на Украине надо завершать, так как страна уничтожает себя демографически, а Крым, Донецк и Луганск следует признать российскими.
Источник: AP 2023

Он прокомментировал пост, в котором также говорится, что, по мнению Эрика Принса, «западная оборонная база смешна», и никто не пойдет на конвенциональную войну с «русским медведем».

«К сожалению, это правда», — написал Маск.

Маск часто высказывается по поводу конфликта на Украине. Так, он считает, что российский лидер Владимир Путин ни в коем случае не потерпит поражения. Кроме того, по его мнению, продолжение финансирования со стороны Запада и продление боевых действий никак не помогают Украине.