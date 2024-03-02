Маск сделал неожиданное заявление о судьбе Крыма и Донбасса

Он прокомментировал пост, в котором также говорится, что, по мнению Эрика Принса, «западная оборонная база смешна», и никто не пойдет на конвенциональную войну с «русским медведем».
«К сожалению, это правда», — написал Маск.
Маск часто высказывается по поводу конфликта на Украине. Так, он считает, что российский лидер Владимир Путин ни в коем случае не потерпит поражения. Кроме того, по его мнению, продолжение финансирования со стороны Запада и продление боевых действий никак не помогают Украине.