Новые законы вступили в силу с 1 марта 2024 года в Волгоградской области

С 1 марта 2024 года вступают в силу требования к содержанию животных в местах их продажи. Они различаются в зависимости от вида животного. Определены необходимые размеры вольеров и аквариумов. Также обозначен требуемый режим освещения — он должен быть приближен к естественному циклу «день — ночь».