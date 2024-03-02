Новые законы вступили в силу с 1 марта 2024 года в Волгоградской области

Уже начал действовать закон, согласно которому работодатели не могут увольнять одиноких родителей, которые воспитывают детей до 16 лет (ранее — до 14).
Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, семья может остаться без средств к существованию, если работодатель уволит сотрудника, который один растит ребенка. Принятые изменения помогут защитить одиноких родителей.
С 1 марта 2024 года вступают в силу требования к содержанию животных в местах их продажи. Они различаются в зависимости от вида животного. Определены необходимые размеры вольеров и аквариумов. Также обозначен требуемый режим освещения — он должен быть приближен к естественному циклу «день — ночь».
Также с 1 марта начали действовать изменения в вопросах транспортного обслуживания. Региональные власти будут устанавливать стандарт и комплексный план в этой сфере. Так, будут разработаны перечень и целевые значения показателей, которые характеризуют безопасность и комфортность перевозок пассажиров.