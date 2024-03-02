Лукашенко сказал подготовить его встречу с парламентом

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал подготовить его встречу с парламентом, сообщает пресс-служба президента.
Во время совещания по вопросам организации работы Палаты представителей Национального собрания Александр Лукашенко дал поручение о подготовке его традиционной встречи с уходящим парламентом. Он попросил серьезно подготовиться ко встрече с парламентариями.
— Надо поблагодарить, наградить заслуживших, — поручил он, обращаясь к председателю Палаты представителей Владимиру Андрейченко.
При этом Лукашенко заметил, что в этом плане не должно быть «все навалом», но и не должно быть ограничений. Мол, наградить, как это и принято, тех, кто активно работал в парламенте и над Конституцией республики. Отдельно Лукашенко похвалил белорусский парламент седьмого созыва.
— Как никогда солидный, порядочный, проблем никому не создавал, работал так, как надо, — прокомментировал он.
А еще, резюмируя, сказал, чтобы экс-парламентарии были трудоустроены на новые места, так как они являются подготовленными людьми — «очень серьезная школа». В этом вопросе, со своей стороны, Александр Лукашенко пообещал необходимую помощь и вмешательство в процесс трудоустройства депутатов уходящего парламента.
— Вы меня информируйте. Будем решать эти вопросы, — заключил он.