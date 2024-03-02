Лукашенко сказал подготовить его встречу с парламентом

При этом Лукашенко заметил, что в этом плане не должно быть «все навалом», но и не должно быть ограничений. Мол, наградить, как это и принято, тех, кто активно работал в парламенте и над Конституцией республики. Отдельно Лукашенко похвалил белорусский парламент седьмого созыва.