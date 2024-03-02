Губернатор Кубани поприветствовал участников ВФМ. Он обратился к молодежи в честь церемонии открытия, которая состоится 2 марта.
«Всемирный фестиваль молодежи — это уникальное событие, которое объединит самых активных и ярких молодых людей со всего земного шара. Делегация Краснодарского края также принимает участие в работе фестиваля», — сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Уточняется, что волонтеры, спортсмены, предприниматели, деятели культуры, активисты общественных объединений, работающая молодежь, преподаватели поучаствуют в обширной деловой программе. Они посетят выставки, мастер-классы, экскурсии, лекции. Также встретятся с представителями иностранных делегаций, известными спортсменами и артистами.
В состав делегации Краснодарского края вошли 387 человек. Кроме того, на фестивале работает 670 волонтеров с Кубани.