Губернатор Кубани поприветствовал участников ВФМ

«Всемирный фестиваль молодежи — это уникальное событие, которое объединит самых активных и ярких молодых людей со всего земного шара. Делегация Краснодарского края также принимает участие в работе фестиваля», — сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.