Пермского экс-депутата от КПРФ Медведева* признали иноагентом

«Сергей Медведев* участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и Вооруженных сил РФ. Он участвовал в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов, выступал против СВО на Украине», — прокомментировали в Минюсте.
В министерстве добавили, что сейчас Сергей Медведев* находится за рубежом и сотрудничает с организацией, включенной в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.
Отметим, что накануне в реестр иноагентов также включили писательницу Людмилу Улицкую*, режиссера Илью Хржановского*, центр защиты прав человека «Мемориал»** и БФ «Нужна помощь»**.
Напомним, скандал с депутатом пермской гордумы от КПРФ разгорелся после того, как он перед Новым годом опубликовал пост с критикой российской спецоперации на Украине, а также главы государства Владимира Путина. Сначала его исключили из своих рядов коммунисты, а затем на январской пленарке дума лишила его депутатских полномочий.
К тому времени Медведев* уже покинул Россию — транзитом через Казахстан он прилетел в Грузию. Также в Перми назначили суд против экс-депутата: ему инкриминируется мелкое хулиганство. На февральской планерке его мандат в пермской гордуме передали осмотрщику вагонов Алексею Мехоношину, который также является помощником лидера прикамского отделения КПРФ Ксении Айтаковой.
*ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ВЫПОЛНЯЮЩЕЕ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
** ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЗНАНА В РОССИИ ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ.