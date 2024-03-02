Пермского экс-депутата от КПРФ Медведева* признали иноагентом

Напомним, скандал с депутатом пермской гордумы от КПРФ разгорелся после того, как он перед Новым годом опубликовал пост с критикой российской спецоперации на Украине, а также главы государства Владимира Путина. Сначала его исключили из своих рядов коммунисты, а затем на январской пленарке дума лишила его депутатских полномочий.