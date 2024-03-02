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Главком ВСУ Сырский сообщил о кадровых перестановках в армии

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о кадровых перестановках в армии Украины. По его словам, одним бригадам «удается сдерживать атаки и держать позиции, а другим — нет».
Источник: AP 2023

«В отдельных случаях, когда командир не владеет обстановкой, а действия и команды напрямую создают угрозу жизни и здоровью подчиненных, я вынужден принимать кадровые решения», — написал Александр Сырский в Telegram-канале.

Он добавил, что результат в зоне боевых действий зависит в том числе от уровня подготовки и слаженности штаба бригады. В подразделения, где есть проблемы с подготовкой штаба, главком ВСУ отправил группы специалистов «для передачи опыта».

Как уточнил Александр Сырский, после общения с командирами бригад он принял решения по обеспечению резервами, БПЛА, и боеприпасами. Ситуация в зоне конфликта, по его словам, остается сложной, но контролируемой.

Петр Бузлаев