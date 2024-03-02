Главком ВСУ Сырский сообщил о кадровых перестановках в армии

«В отдельных случаях, когда командир не владеет обстановкой, а действия и команды напрямую создают угрозу жизни и здоровью подчиненных, я вынужден принимать кадровые решения», — написал Александр Сырский в Telegram-канале.
Он добавил, что результат в зоне боевых действий зависит в том числе от уровня подготовки и слаженности штаба бригады. В подразделения, где есть проблемы с подготовкой штаба, главком ВСУ отправил группы специалистов «для передачи опыта».
Как уточнил Александр Сырский, после общения с командирами бригад он принял решения по обеспечению резервами, БПЛА, и боеприпасами. Ситуация в зоне конфликта, по его словам, остается сложной, но контролируемой.
Петр Бузлаев