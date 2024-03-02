Бывший главный полицейский Волгограда возглавил МВД ДНР

В органах внутренних дел в Волгоградской области Павел Гищенко работал с 90-х годов. С 1997 года был оперуполномоченным уголовного розыска ОВД по Быковскому району, в 2003 году стал первым заместителем отдела — начальником криминальной милиции ОВД по Быковскому району. С 2011 по 2013 год возглавлял отдел МВД по Дубовскому району. С 2013 года Павел Гищенко стал начальником Межмуниципального отдела МВД России «Камышинский». В 2017 году был назначен руководителем полиции Волжского. УМВД в Волгограде он возглавлял с 2018 по 2020 год. Затем он перебрался в Севастополь, где был назначен начальником УМВД.