Санду заявила о шансе на воссоединение двух берегов Днестра

КИШИНЕВ, 2 мар — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду в годовщину начала вооруженных столкновений на Днестре заявила, что начало переговоров о вступлении в ЕС — это отличная возможность, чтобы объединить два берега Днестра ради общего благополучного будущего.
Власти Молдавии в субботу возложили цветы к памятнику Скорбящей матери в честь тех, кто погиб в Приднестровском конфликте. В мероприятии приняли участие президент Майя Санду, а также члены правительства и парламента.
«Молдавия стоит на распутье, решение об открытии переговоров о вступлении в ЕС представляет исторический шанс для нашей страны, чтобы объединить нас вокруг проекта, который приведет к мирному и благополучному будущему для людей с обоих берегов Днестра. Мы готовы приложить все усилия для мирного воссоединения страны», — сказала Санду.
Она поблагодарила военных и сотрудников правоохранительных сил, которые обеспечивают мир и спокойствие внутри Молдавии.
«Сохраняя память о конфликте на Днестре, мы обещаем не допустить повторения подобных трагедий, даже если еще есть силы, которые пытаются насадить разлад между нами, хочу сказать, что у них это не получится. Людям на обоих берегах Днестра нечего делить, люди больше всего ценят мир и свободу», — подчеркнула президент.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В Молдавии 2 марта отмечают день памяти всех павших в конфликте на Днестре.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года «ведет» с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония — кандидат с 2005 года, Черногория — с 2010 года, Сербия — с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.