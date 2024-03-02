Санду: у Кишинева и Тирасполя появился уникальный шанс на воссоединение

Санду сказала, что «людям на обоих берегах Днестра нечего делить, люди больше всего ценят мир и свободу». По ее словам, сейчас «Молдавия стоит на распутье». «Решение об открытии переговоров о вступлении в ЕС представляет исторический шанс для нашей страны, чтобы объединить нас вокруг проекта, который приведет к мирному и благополучному будущему для людей с обоих берегов Днестра. Мы готовы приложить все усилия для мирного воссоединения страны», — заверила президент Молдавии (цитата по «РИА Новости»).
14 декабря 2023 года ЕС предоставил Грузии статус кандидата на вступление, а также принял решение начать с Молдавией и Украиной предметные переговоры о присоединении к блоку. Майя Санду просила парламент осенью 2024-го инициировать референдум по вопросу вступления республики в ЕС.
В апреле прошлого года молдавская делегация пожаловалась на нарушения режима безопасности со стороны миротворческого контингента России. Власти непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), напротив, попросили РФ увеличить число миротворцев. ПМР хочет попросить Россию о защите «в условиях усиления давления» Кишинева.
Лаура Кеффер