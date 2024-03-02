Санду: у Кишинева и Тирасполя появился уникальный шанс на воссоединение

Санду сказала, что «людям на обоих берегах Днестра нечего делить, люди больше всего ценят мир и свободу». По ее словам, сейчас «Молдавия стоит на распутье». «Решение об открытии переговоров о вступлении в ЕС представляет исторический шанс для нашей страны, чтобы объединить нас вокруг проекта, который приведет к мирному и благополучному будущему для людей с обоих берегов Днестра. Мы готовы приложить все усилия для мирного воссоединения страны», — заверила президент Молдавии (цитата по «РИА Новости»).