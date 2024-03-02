В Берлине опасаются, что могли быть перехвачены многие разговоры, пишут СМИ

«В минобороны (Германии — ред.) встревожены этим случаем, поскольку могли быть перехвачены и другие внутренние переговоры», — пишет Spiegel со ссылкой на источники. Издание отмечает, что теперь стоит вопрос, могли ли быть прослушаны и другие переговоры немецких ВВС, а также других военных ведомств.
Сообщается, что прослушанный разговор велся офицерами ВВС ФРГ по открытым каналам на платформе WebEx, которую, по мнению Spiegel, «относительно легко прослушивать». Кроме того, издание предполагает, что один из участников разговора и вовсе подключался к конференции через мобильный телефон, так как находился в Сингапуре. Spiegel отмечает, что многие онлайн-переговоры бундесвера и министерства обороны ФРГ проводятся на данной платформе.
В пятницу главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, «как они будут бомбить Крымский мост».
По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, «походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно». Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, и судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти «красную линию» и не стать явными участниками конфликта на Украине.
По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ с одной стороны, поразительна, а с другой — нет, «лицо наших натовских коллег полностью в пуху».
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал расшифровку записи высокопоставленных офицеров ФРГ об ударе по Крымскому мосту, заявив, что всё-таки немцы снова превратились в заклятых врагов России.
Скандал с записями переговоров офицеров бундесвера о планах нанести удар по Крымскому мосту говорит об истинной роли Германии в украинском конфликте, полностью опровергает заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявил ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать «девятую коалицию для глубоких ударов» — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия «не выиграла эту войну». По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.
Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военных на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. Из слов Шольца также следует, что британские и французские войска участвуют в размещении ракет дальнего радиуса действия на Украине.