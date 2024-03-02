В Берлине опасаются, что могли быть перехвачены многие разговоры, пишут СМИ

По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, «походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно». Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, и судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти «красную линию» и не стать явными участниками конфликта на Украине.