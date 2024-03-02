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В Волгоград привезли подбитую американскую боевую машину «Брэдли»

Агитационный поезд Минобороны РФ «Сила в правде» 2 марта открыл экспозицию в Волгограде: в числе экспонатов боевой трофей СВО, подбитый американский танк «Брэдли», автоматы-гранатометы, средства связи. Выставка доступна до 14 часов на станции «Волгоград I».
Источник: ИД «Волгоградская правда»

Здесь же на перроне работает полевая кухня и выставка образцов питания бойцов на СВО. Посетители увидят также тематические вагоны, армейский магазин, вагон Юнармии, экспозицию ВМС с образцами подводных, надводных, береговых и воздушно-морских средств доставки и вооружения, состав вагона военно-космических сил и средств связи, а также ВДВ.

В каждом вагоне представлены подлинные музейные экспонаты и документы различных исторических эпох, свидетельствующих о подвигах русского воина. Военные железнодорожники провели сеанс связи волгоградцев с родными-бойцами СВО.