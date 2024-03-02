Токаев и Путин обсудили вопросы двусторонней повестки

АЛМАТЫ, 2 мар — Sputnik. Состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщает пресс-служба Кремля.
«В продолжение обмена мнениями, проведённого в ходе встречи 21 февраля 2024 года в Казани, обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на реализацию совместных проектов в торгово-экономической, транспортно-логистической и энергетической областях», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Касым-Жомарт Токаев особо отметил содержательный, программный характер Послания президента России Федеральному Собранию.
Подтверждён взаимный настрой на всестороннее укрепление отношений союзничества и стратегического партнёрства России и Казахстана.