Токаев и Путин обсудили вопросы двусторонней повестки

«В продолжение обмена мнениями, проведённого в ходе встречи 21 февраля 2024 года в Казани, обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на реализацию совместных проектов в торгово-экономической, транспортно-логистической и энергетической областях», — говорится в сообщении.