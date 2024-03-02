Спикер парламента Венгрии одобрил вступление Швеции в НАТО

В ноябре 2023 года Швеция внесла в Конституцию поправку о «более жестком противодействии терроризму» и начала выдавать курдских активистов, после чего в январе Турция ратифицировала ее заявку. Власти Венгрии сообщили об одобрении заявки Швеции после того, как венгерский премьер-министр Виктор Орбан встретился со шведским премьером Ульфом Кристерссоном, которого Орбан приглашал для обсуждения деталей вступления страны в НАТО.