Спикер парламента Венгрии одобрил вступление Швеции в НАТО

В течение пяти дней заявку должен подписать президент страны Тамаш Шуйок. Венгерский парламент ратифицировал заявку Швеции на вступление в альянс 26 февраля. 188 депутатов проголосовали за, 6 — против. Венгрия стала последней страной НАТО, которая ратифицировала документ.
18 мая 2022 года заявки на вступление в НАТО одновременно подали Финляндия и Швеция. Первая вступила в альянс 4 апреля 2023 года. Против вхождения Швеции в блок выступали Турция и Венгрия. Анкара требовала признать Рабочую партию Курдистана (РПК) террористической и выдать ее представителей в Швеции. Власти Венгрии заявляли, что Швеция оказывает давление на правительство и поддерживает местную оппозицию.
В ноябре 2023 года Швеция внесла в Конституцию поправку о «более жестком противодействии терроризму» и начала выдавать курдских активистов, после чего в январе Турция ратифицировала ее заявку. Власти Венгрии сообщили об одобрении заявки Швеции после того, как венгерский премьер-министр Виктор Орбан встретился со шведским премьером Ульфом Кристерссоном, которого Орбан приглашал для обсуждения деталей вступления страны в НАТО.