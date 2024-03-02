Крымский депутат призвал Украину прислушаться к Илону Маску

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар — РИА Новости. Депутат крымского парламента Виктор Жиленко призвал Украину прислушаться к американскому миллиардеру и предпринимателю Илону Маску насчет прекращения конфликта.
Ранее Маск согласился с основателем частной военной компании Blackwater Эриком Принсом, который считает, что конфликт на Украине надо заканчивать, поскольку Украина себя уничтожает с демографической точки зрения и там царит коррупция во власти, при этом Крым и Донбасс предлагается оставить за Россией.
«Продажный режим Зеленского вряд ли способен адекватно воспринимать реальность, а вот простым украинцам следует прислушаться к Маску и понять, что это не их конфликт, что Запад их просто использует для достижения своих геополитических интересов», — заявил Жиленко РИА Новости.
По его словам, Россия начала спецоперацию на Украине не для захвата территорий, как это пытаются преподнести на Западе, а для защиты своей свободы и спокойствия, отодвигая военную угрозу от своих границ.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли
РФ начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России «не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно». По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.