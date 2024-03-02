В Карелии досрочное голосование на выборах президента началось на островах Ладоги

В первой деревне прописан 51 человек, имеющий право принимать участие в выборах, во второй — только один. По словам Ирины Сонгиной, в 2024 году членам участковой избирательной комиссии добираться до острова на лодке не пришлось. Благодаря проекту «ИнформУИК» удалось узнать, что единственный житель деревни острова Мантсинсаари в дни досрочного голосования будет находиться в пешей доступности.