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Глава МИД Словакии заявил, что страна не отправит ни одного военного на Украину

АНТАЛЬЯ, 2 марта. /ТАСС/. Словакия не станет отправлять ни одного военного на территорию Украины. Об этом заявил журналистам министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях дипломатического форума в Анталье.
Источник: AP 2023

«Нет, нет. Наша позиция очень ясная, была озвучена нашим премьер-министром [Робертом Фицо] в Париже в прошлый понедельник: мы не будет отправлять каких-либо военных, солдат на территорию Украины, потому что это может привести к большей эскалации конфликта, а мы этого не хотим», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

«Свет в конце тоннеля не виден. Поэтому новое правительство Словакии решило, что не будет передавать оружие со складов словацких вооруженных сил на Украину. Мы также приостановили пакет помощи на €40 млн Украине», — отметил министр.

Переговоры Бланара с Лавровым на полях форума длились дольше обычного, министры проговорили 45 минут.

Лавров Сергей