Глава МИД Словакии заявил, что страна не отправит ни одного военного на Украину

«Нет, нет. Наша позиция очень ясная, была озвучена нашим премьер-министром [Робертом Фицо] в Париже в прошлый понедельник: мы не будет отправлять каких-либо военных, солдат на территорию Украины, потому что это может привести к большей эскалации конфликта, а мы этого не хотим», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.