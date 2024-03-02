Дмитрий Медведев выступит с заявлением о гео- и стратегических границах на Всемирном фестивале молодежи

Посмотреть трансляцию можно будет в прямом эфире круглосуточного медиаканала «Знание. ТВ» 4 марта в 12:00.
«Зампред Совета безопасности РФ расскажет, какие стратегические решения сегодня диктует России геополитическая ситуация. Дмитрий Медведев поделится своим видением архитектуры нового мира с теми, кому предстоит его строить, — с молодыми людьми», рассказали в правительстве.
Выступление включено в тематический трек «Мир возможностей для каждого».
Как сообщалось ранее, марафон «Знание. Первые» стартовал сегодня, 2 марта, и будет продолжаться по 6 марта.
Организатор — Российское общество «Знание». Общество выступает генеральным партнером образовательной программы Всемирного фестиваля молодежи.
В правительстве также добавили, что Ростовская область представлена на Всероссийском фестивале молодежи одной из самых многочисленных делегаций — 180 участников и 70 волонтеров.