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Дмитрий Медведев выступит с заявлением о гео- и стратегических границах на Всемирном фестивале молодежи

Ростовская область, 2 марта 2024. DON24.RU. Дмитрий Медведев расскажет о гео- и стратегических границах на Всемирном фестивале молодежи, сообщили в донском правительстве. Он выступит лектором марафона «Знание. Первые».
Источник: официальный портал правительства Ростовской области

Посмотреть трансляцию можно будет в прямом эфире круглосуточного медиаканала «Знание. ТВ» 4 марта в 12:00.

«Зампред Совета безопасности РФ расскажет, какие стратегические решения сегодня диктует России геополитическая ситуация. Дмитрий Медведев поделится своим видением архитектуры нового мира с теми, кому предстоит его строить, — с молодыми людьми», рассказали в правительстве.

Выступление включено в тематический трек «Мир возможностей для каждого».

Как сообщалось ранее, марафон «Знание. Первые» стартовал сегодня, 2 марта, и будет продолжаться по 6 марта.

Организатор — Российское общество «Знание». Общество выступает генеральным партнером образовательной программы Всемирного фестиваля молодежи.

В правительстве также добавили, что Ростовская область представлена на Всероссийском фестивале молодежи одной из самых многочисленных делегаций — 180 участников и 70 волонтеров.