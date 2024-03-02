Дмитрий Медведев выступит с заявлением о гео- и стратегических границах на Всемирном фестивале молодежи

«Зампред Совета безопасности РФ расскажет, какие стратегические решения сегодня диктует России геополитическая ситуация. Дмитрий Медведев поделится своим видением архитектуры нового мира с теми, кому предстоит его строить, — с молодыми людьми», рассказали в правительстве.