Молдавская оппозиция призвала к переговорам с Приднестровьем

«Прошло уже 32 года с тех пор, выстрелов на Днестре больше не слышно, но конфликт остается неразрешенным и актуальным. Сейчас, как никогда, важно избежать военного конфликта. Нашим властям необходимо сесть за стол переговоров для разработки исключительно мирного решения проблемы Приднестровья, чтобы обеспечить мир и безопасность», — говорится в Telegram-канале Соцпартии.