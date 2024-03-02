Молдавская оппозиция призвала к переговорам с Приднестровьем

КИШИНЕВ, 2 мар — РИА Новости. Кишинев и Тирасполь должны сесть за стол переговоров, чтобы найти мирное решение конфликта и не допустить его превращения в военное противостояние, считает оппозиционная в Молдавии Партия социалистов.
Депутаты парламента Молдавии от блока коммунистов и социалистов, а также члены и сторонники Соцпартии в субботу возложили цветы к мосту Вадул-луй-Водэ в память о павших в вооруженном конфликте на Днестре 1992 года.
«Прошло уже 32 года с тех пор, выстрелов на Днестре больше не слышно, но конфликт остается неразрешенным и актуальным. Сейчас, как никогда, важно избежать военного конфликта. Нашим властям необходимо сесть за стол переговоров для разработки исключительно мирного решения проблемы Приднестровья, чтобы обеспечить мир и безопасность», — говорится в Telegram-канале Соцпартии.
Оппозиция считает, что пришло время обоим берегам Днестра объединить усилия ради общего благополучия.
«Важно помнить о трагических событиях и предпринимать все возможные усилия, чтобы подобные трагедии не повторились. Обеспечение мира на нашей земле сегодня является наиважнейшей задачей для всех граждан», — подчеркивают социалисты.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В Молдавии 2 марта отмечают день памяти всех павших в конфликте на Днестре.