Лукашенко и Путин около часа вели переговоры по телефону

«Фундаментально (разговор длился около часа)», — сообщил телеграм-канал «Пул Первого».



Сообщается, что Лукашенко и Путин обсудили «актуальные вопросы белорусско-российских отношений, подвели итоги состоявшихся ранее мероприятий и контактов на высшем уровне (это в том числе встреча в Казани, заседание Высшего госсовета Союзного государства),… проблематику в работе интеграционных структур — Евразийского экономического союза, ОДКБ и других форматов, наиболее актуальные международные темы и ситуацию в регионе, а также перспективы ее развития.



Помимо этого, в ходе беседы “намечены перспективы на ближайшее будущее в развитии двусторонних отношений”.