Михаил Мурашко проверил медицинское обеспечение Всемирного фестиваля молодежи в Сочи

А также провел совещание с руководителями служб медобеспечения объектов мероприятия, лично пообщался с медиками, которые несут дежурство.
Медицинское сопровождение мероприятий фестиваля обеспечивают:
- 29 бригад скорой медицинской помощи;
- 15 мобильных медицинских бригад;
- более 10 волонтеров;
- более тысячи медиков.
Ранее сообщалось, что школьники Татарстана примут участие в детской программе Всемирного фестиваля молодежи. Он пройдет с 1 по 7 марта в Сочи. На нем будет реализована специальная детская программа «Начнем будущее вместе».