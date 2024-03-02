NYT заявила об «удивительно слабой» обороне ВСУ к западу от Авдеевки

Источники NYT в американской администрации сообщили о беспокойстве в связи с тем, что Украина не укрепила свои оборонительные линии на более раннем этапе. По их мнению, теперь она может «столкнуться с последствиями». Издание со ссылкой на разведданные Лондона пишет, что только за последние две недели российские войска продвинулись почти на 7 км к западу от Авдеевки. Это подтверждают и заявления Минобороны России о взятии близлежащих сел.