В Госдуме назвали позицию Маска по Крыму смелой

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал позицию американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска, согласившегося с тем, что конфликт на Украине надо заканчивать, оставив за Россией Крым и Донбасс, смелой и независимой.
Ранее Маск согласился с основателем частной военной компании Blackwater Эриком Принсом, который считает, что конфликт на Украине надо заканчивать, так как Украина себя уничтожает с демографической точки зрения, а в стране царит коррупция. При этом Крым, Донецк и Луганск предлагается оставить за Россией.
«Учитывая, что демократия по-американски, очень скора на расправу с вольнодумцами, то смелость и независимость Маска в своих высказываниях вызывает уважение. Современной Америке в лице ее руководства явно не хватает способности к адекватной оценки международной обстановки, открытости и способности к ведению диалога», — сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, такие представители американского истеблишмента как Маск выполняют важную миссию, являясь своего рода мостом между континентами, позволяющим значительно упростить взаимодействие и коммуникации людей, при этом не давая миру скатиться в слабо прогнозируемый хаос.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».